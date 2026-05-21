На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду, не понравившуюся москвичам

Фото: Светлана Нафикова/Агентство «Москва»

На Лубянской площади в Москве начали убирать искусственную лаванду, которую раскритиковали местные жители, сообщает Msk1.

В городских телеграм-каналах пишут, что вместо пластиковых цветов рабочие устанавливают живые растения. «Москвичи захейтили искусственные клумбы, сравнивая Лубянку с кладбищем и жалуясь на запах пластика», — утверждают в канале «Новости Москвы». Как пишет Msk1, несколько дней назад в соцсетях писали, что цветы начали плавиться от жары.

Видео: из соцсетей

Цветы на площадке рядом с Центральным детским магазином появились в начале мая. В соцсетях некоторые пользователи возмутились, что они сделаны из пластмассы. «Безвкусно и ужасно. Смотреть на эту мишуру, на которую еще потратили денег, невозможно», — говорилось в одном из комментариев.

Недавно стало известно, что в Москва-Сити построят 52-этажный небоскреб в виде оригами. Общая высота составит 248,6 метра.

