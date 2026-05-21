Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках

«20 мая, в 8.16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» — написал Набиев.

