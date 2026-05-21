Россиянин стал первым в мире человеком, который покорил Эверест на одних руках

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который взошел на вершину Эвереста на одних руках. Об этом он написал в своих соцсетях.
«20 мая, в 8.16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!» — написал Набиев.
В 2015 году Рустам выжил при обрушении казармы во время службы в армии, потеряв обе ноги. Погибли 24 человека. Мужчина провел под завалами около семи часов, после чего ему ампутировали обе ноги. После трагедии Набиев не сдался и продолжил заниматься спортом и альпинизмом.
В феврале другого альпиниста — Таши Гьялцена — внесли в Книгу рекордов Гиннесса за восхождение на вершину Эвереста четыре раза всего за 15 дней. Свое достижение мужчина осуществил в мае 2025 года. Альпинист достиг вершины высотой 8848,86 метра со стороны Непала четыре раза: 9, 14, 19 и 23 мая