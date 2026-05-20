В «Коломенском» уничтожают историческую булыжную дорогу

В «Коломенском» начали разбирать старую булыжную дорогу, которую краеведы связывают с бывшим селом Дьяково. Об этом написал в телеграме местный краевед Андрей Дворников.

Речь идет о мощеном спуске к реке длиной около 350 метров. Дворников утверждает, что дороге не менее 150 лет: считается, что ее строили жители Дьякова во второй половине XIX века под руководством священника Предтеченского храма Сергия Воскресенского. Активист называет дорогу «одним из последних ярких артефактов старого Коломенского».

Краевед сообщил, что экскаваторы уже уничтожили большую часть исторического мощения. По его словам, техника работала без регистрационных номеров, а документы на проведение работ ему не показали. После вызова полиции работы удалось временно остановить.

Градозащитники опасаются, что вместо старого булыжника на месте дороги может появиться современная плитка. Как отмечает «Москвич Mag», повод для беспокойства есть: в прошлом году в «Коломенском» завершили благоустройство Царской набережной, организовав там новомодное пространство с современными павильонами.

Села Коломенское и Дьяково вошли в состав Москвы в 1960 году. Позже их историческую застройку почти полностью снесли. От прежнего ландшафта сохранились в основном храмы и отдельные элементы старой планировки, к которым краеведы относят и булыжную дорогу.

