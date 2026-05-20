Трек D4vd для «Аркейна» удалили со стримингов после обвинений музыканта в убийстве

18 мая пользователи заметили, что трек был удален из стриминговых сервисов без официального объявления. Ранее в этом году стало известно, что музыкант фигурирует в расследовании убийства 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. По данным следствия, останки девушки были обнаружены в сентябре прошлого года в багажнике Tesla, зарегистрированной на музыканта. В апреле ему официально предъявили обвинение в убийстве.