Трек D4vd для «Аркейна» удалили со стримингов после обвинений музыканта в убийстве

Песня «Remember Me» американского музыканта D4vd, записанная для второго сезона анимационного сериала «Аркейн», исчезла со стриминговых платформ, после того как артисту предъявили обвинение в убийстве 14-летней девушки.
D4vd начал музыкальную карьеру в 2021 году, создавая треки для собственных роликов по Fortnite. Позже он сотрудничал с 21 Savage над саундтреком к Call of Duty: Modern Warfare 3, а в 2024 году записал композицию «Remember Me» для сериала «Аркейн» по вселенной League of Legends.
18 мая пользователи заметили, что трек был удален из стриминговых сервисов без официального объявления. Ранее в этом году стало известно, что музыкант фигурирует в расследовании убийства 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. По данным следствия, останки девушки были обнаружены в сентябре прошлого года в багажнике Tesla, зарегистрированной на музыканта. В апреле ему официально предъявили обвинение в убийстве.
Во время судебного разбирательства прокуратура также заявила, что на момент ареста у D4vd якобы нашли большое количество материалов с детской порнографией. Следствие утверждает, что Берк мог расчленить тело девушки с помощью инструментов, купленных онлайн.
После скандала артист лишился контракта с лейблом Interscope, а Fortnite автоматически вернул игрокам деньги за косметические предметы, связанные с музыкантом. На Spotify и Apple Music также усилилось давление со стороны общественности. Музыкальная организация Industry Blackout запустила петицию с требованием удалить весь каталог D4vd с платформ.