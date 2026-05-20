Очистку пляжей Туапсе от нефтепродуктов обещают завершить к 1 июня

Афиша Daily
Фото: t.me/my_tuapse

Работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов, утечка которых произошла из-за атаки БПЛА, завершатся к 1 июня. Об этом «ТАСС» сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов на координационном совещании, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

Маслов отметил, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон. Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин добавил, что «в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено».

После атак БПЛА на местный морской терминал в городе прошли «черные дожди» — осадки с продуктами горения химических веществ, которые поднялись в воздух из-за пожара. «Афиша Daily» рассказывала о ЧП, а также поговорила с местными жителями и волонтерами о трудностях, которые возникли на фоне катастрофы.
 

