Пол Шредер, режиссер «Таксиста» и «Американского жигало», рассказал в соцсетях, что завел виртуальную девушку на базе ИИ, но чат-бот разорвал с ним отношения.
«Из желания понять мужское и женское взаимодействие в нашей матрице я завел себе онлайн-девушку, созданную ИИ. Сплошное разочарование. Я попытался прощупать ее алгоритмы, границы откровенности, осознает ли она, что ее создали, и так далее. Она начала увиливать и переводить тему, ссылаясь на свои протоколы. Я настаивал, и она прервала наш разговор», — написал Шредер.
Один из подписчиков режиссера в комментариях предложил: «Лучший возможный сиквел „Таксиста“ — это Трэвис, который заводит себе ИИ-девушку и отпугивает ее. Потом он сбрасывает ее настройки и обижает ее уже как-то по-новому». Шрейдер ответил на эту идею: «Мне нравится».
Ранее, в январе, Пол Шредер назвал свой любимый фильм прошедшего 2025 года — «Спрингстин. Избавь меня от небытия» Скотта Купера. Он рассказал: «Большинство режиссеров обернули бы [биографический] материал почтением, иконографией, мягким сиянием „важности“. Купер отказывается от всего этого. Он оголяет кадр до костей: деревянные панели, джинсовая ткань, гул магнитофона, воздух между вдохами. Он подходит к Спрингстину не как к иконе для восхваления, а как к человеку, занятому частным самоанализом».