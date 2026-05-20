В Крыму снимут новую киноадаптацию романа «Человек-амфибия»

В Крыму скоро стартуют съемки новой киноадаптации романа советского писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу арт-кластера «Таврида».
Производством фильма займутся контент-студия «Юг. Кино» (проект «Таврида. Арт») и кинокомпания BBG. Основатель BBG и продюсер Андрей Кретов сообщил, что создатели проекта уже приступили к написанию сценария будущего фильма.
«Мы рады, что наша идея получила отклик. Очень символично, что съемки будут проходить здесь — на побережье Черного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссеров Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского, это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева», — сказал Кретов. Актерский состав, а также дата выхода ленты пока неизвестны.