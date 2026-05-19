В Москве проведут экскурсию по Шаболовке в поддержку Шуховской башни

В апреле госэкспертиза выдала положительное заключение на реконструкцию Шуховской башни. В ходе нее сооружение поэтапно демонтируют сверху вниз, а потом соберут обратно из новых материалов. В планах также оборудовать на башне смотровые площадки и лифт, который установят внутри конструкции на отдельном фундаменте. «Глазами инженера» раскритиковали проект, заявив, что в ходе такой реконструкции оригинальную башню заменят муляжом.