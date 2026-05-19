Райан Мерфи назвал Мадонну самым важным артистом последних 50 лет

Афиша Daily
Фото: madonna

Создатель «Американской истории ужасов» и «Хора» Райан Мерфи в комментариях портала Madonna Literal назвал Мадонну «самым важным артистом последних 50 лет».

«По культурному влиянию с ней никто не сравнится, кроме разве что Тейлор Свифт и Пола Маккартни— оба невероятные артисты на все времена. Путь, который прошла Мадонна, по-настоящему уникален, труден и был пройден в одиночку — она была первой», — написал Мерфи.

Режиссер признался: «Человек, который так сильно повлиял на мою жизнь и которого всегда не понимали! Та ненависть, что обрушилась на Мадонну, и то, как она ее пережила, — это за гранью понимания. За всю мою жизнь не было никого, кто значил бы для меня больше или сильнее повлиял на искусство, моду, музыку — на все. Кроме Мадонны».

© @madonnaliteral

Недавно стало известно, что Мадонна — а также Шакира и BTS — выступят на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Он пройдет 19 июля на стадионе «MetLife» в Нью-Джерси. Средства от шоу направят в Образовательный фонд FIFA Global Citizen — «знаковую инициативу по сбору 100 млн долларов для расширения доступа детей к качественному образованию и футболу по всему миру».

