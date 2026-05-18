В Непале предложили запустить на Эверест робота-гуманоида

Власти Немала рассматривают возможность запуска на Эверест роботов для выполнения специальных заданий. Об этом сообщает Kathmandu Post.



Цель проекта — проверить, смогут ли они помогать собирать мусор, следить за ледниками и выполнять опасные горные работы на Эвересте, где до сих пор остаются тонны отходов. Для этого могут использовать китайского робота-гуманоида Unitree G1.



По данным издания, идею разрабатывают американская некоммерческая организация Geologic Dome и непальская фирма Fourteen Peaks Expedition. Организаторы надеются провести пробную экспедицию осенью или зимой.