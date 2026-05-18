Более 70% россиян сталкивались с наценками на блюда в сервисах доставки за последний год

 72% россиян хотя бы раз сталкивались с наценками в агрегаторах доставки за последний год — когда одно и то же блюдо в ресторане и в приложении для заказов стоит по-разному. Об этом говорится в исследовании издания «Газета.Ru».

Разницу респонденты чаще обнаруживают при сравнении с меню ресторана (42%). 33% опирается на личный опыт взаимодействия с заведением — в таком случае они посещали заведение лично и знакомы с его ценами. 

Большинство считает завышенной наценку от 20%. Такой размер влияет на принятие решения о заказе. Недовольство потребителей усиливается, если нужно сделать большой заказ (от двух тыс. рублей) или оформить его в дорогом ресторане, где разница в цене прогрессирует — рассказала почти половина (49%) участников опроса.

Респондентов также спросили о причинах такой ситуации. 69% считают, что в повышении цен виноваты агрегаторы доставки. Другие связывают проблему с общей инфляцией. Еще одна группа считает, что так рестораны пытаются компенсировать свои операционные расходы.

