Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»

Кинокомпания Disney+ снимет телевизионную адаптацию фильма «Заколдованная Элла», пишет Deadline.
Исполнительным продюсером сериала выступит Энн Хэтэуэй, которая сыграла главную роль в оригинальной картине. Сейчас производство находится на ранней стадии. Сценаристкой выступит Илана Уолперт («Кто угодно, кроме тебя»), а шоураннером — Бет Шварц.
Заколдованная Элла» — романтическая комедия 2004 года, снятая по одноименному роману Гейл Карсон Ливайн. По сюжету 16-летняя Элла с рождения получает от феи Люсинды «дар послушания» — она должна подчиняться любому приказу. После смерти матери и появления мачехи Элла уходит из дома и отправляется искать фею, которая ее заколдовала, чтобы избавиться от своего «дара». Во время путешествия она сталкивается с опасностями и знакомится с принцем.
Недавно Энн Хэтэуэй выпустила песню «Burial», написанную вместе с Charli XCX, Джеком Антоноффом и Джорджем Дэниелом. Это сингл из саундтрека к фильму A24 «Мать Мария».