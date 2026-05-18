Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей

В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменят актрису, исполняющую роль Джинни Уизли
Disney+ разрабатывает сериал по фильму «Заколдованная Элла»
Тим Бертон работает над новым фильмом под названием «Блюдо»
В Москве нашли две уникальные монеты второй половины XVII века
Суд отменил штраф блогерше, которой домогались в московском метро
Шакира выиграла налоговое дело в Испании и получит 60 миллионов евро
Смотрим трейлер «Кассандры» — фильма, навеянного повестью Чингиза Айтматова
Премьера приквела «Времени приключений» состоится 29 июня
На «Дне соседа» в Хлебозаводе пройдут книжная ярмарка, чемпионаты по пинг-понгу и скейтбордингу
Летом из России можно будет улететь в 32 страны — меньше, чем во времена железного занавеса
Старейший пес в мире умер через несколько недель после хозяйки
Ученые: 18 и 19 мая мимо Земли пролетят два астероида размером с челябинский метеорит
Адам Драйвер и Обри Плаза снимутся в первом за 10 лет фильме Кеннета Лонергана
Минздрав: людей до 39 лет можно считать молодежью
На Солнце появилась огромная группа пятен. Она может стать одной из самых опасных за последние годы
Режиссер Питер Джексон взял на себя вину за увольнение Райана Гослинга из фильма «Милые кости»
Вин Дизель опубликовал эссе в защиту популярного кино после показа «Форсажа» в Каннах
Фестиваль настольного тенниса пройдет в «Лужниках» 31 мая
В «Амедиатеке» выйдет драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ирой Горбачевой
Посетителя Эрмитажа, который сел на трон, направили на медобследование
Суд в Петербурге закрыл на два месяца бары Redrum, «Хроники» и «Пирс 28»
Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова в первом трейлере фильма «Ганди молчал по субботам»
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца

Джафар Панахи вновь предстанет перед судом в Иране. Его обвиняют в пропаганде против властей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: BFI/YouTube

Иранский режиссер Джафар Панахи, номинант на премию «Оскар», снова предстанет перед судом у себя на родине. Его вновь обвиняют в пропаганде против режима, сообщил The Hollywood Reporter.

Суд назначил пересмотр дела, по которому Панахи ранее заочно приговорили к одному году тюремного заключения и двухлетнему запрету на кинопроизводство. На каких основаниях дело пересмотрят, не уточняется. Слушание назначили на 20 мая.

На момент вынесения прежнего приговора режиссер находился за пределами страны, продвигая свой фильм «Простая случайность», который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и номинацию на «Оскар». После наградного сезона Панахи вернулся в Иран.

В 2022–2023 годах Панахи провел 86 дней в тюрьме Тегерана по обвинениям в антиправительственной деятельности. Его арестовали за участие в митинге,  на котором он требовал освобождения своих коллег, двух иранских режиссеров. Кинематографиста освободили после голодовки и успешной апелляции.

Расскажите друзьям