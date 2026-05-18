Москвичей ждет аномальная жара

В понедельник днем воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов. Во вторник ожидается до 30–32 градусов, в среду — до 29–31. В четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но жара сохранится: 21 мая температура поднимется до 27–32 градусов, 22 мая — до 25–30.