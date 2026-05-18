Средний чек при посещении музея в России превысил 1000 рублей
Клер Дени снимет «Мыловара» — тру-крайм о женщине-каннибале
В Москве на месте клуба Powerhouse открылось «Место Зангези»
На фестивале «Зарядье» в Москве пройдет более 30 симфонических концертов и опер
Воспитательница детского сада случайно стала опекуншей 200 пингвинов
Педро Паскаль появился в Диснейленде в образе Мандалорца
Российских гимнастов допустили до международных стартов под флагом и с гимном
Майкл Фассбендер в трейлере «Надежды» На Хон Чжина
Глава Take-Two подтвердил дату выхода GTA 6 ― 19 ноября. Игра на 18 месяцев отстает от плана
Москву накрыл сильный ливень. В городе выпала почти половина месячной нормы осадков
В Эрмитаже мужчина сел на Большой императорский трон и стал зачитывать речь
В Коммунарке построят суперколледж в стиле русского авангарда
Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют главные роли в фильме режиссера «Бруталиста» Брейди Корбета
Вышел тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
Оформление станции «Новорижская» в Москве будет перекликаться с музеем-заповедником «Архангельское»
Мальта предоставит всем гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»
Папа римский сделал жест «сикс севен»
Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида
Болгария впервые стала победителем «Евровидения»
Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж
Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»
Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.

Москвичей ждет аномальная жара

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве с понедельника и как минимум до конца рабочей недели ожидается сильная жара. Воздух прогреется выше 30 градусов, сообщила «Интерфаксу» ведущая сотрудница Гидрометцентра Марина Макарова. 

В течение рабочей недели температура будет выше нормы в среднем на 7–9 градусов. Это соответствует критерию аномально жаркой погоды. 

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение об аномальной жаре и сильной жаре в дневные часы. В МЧС москвичам и гостям города рекомендовали соблюдать осторожность и правила пожарной безопасности, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и головной убор, пить больше воды. 

Синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Москве могут обновиться температурные рекорды. Для 18 мая абсолютный максимум составляет 30,8 градуса, для 19 мая — 30,2, для 20 мая — 29,7, для 21 мая — 29,2, а для 22 мая — 30,5 градуса.

В понедельник днем воздух в Москве прогреется до 28–30 градусов. Во вторник ожидается до 30–32 градусов, в среду — до 29–31. В четверг и пятницу местами возможны кратковременные дожди, но жара сохранится: 21 мая температура поднимется до 27–32 градусов, 22 мая — до 25–30.

Небольшое ослабление жары, по предварительному прогнозу, ожидается в выходные. В субботу днем в Москве будет 22–27 градусов.

Расскажите друзьям