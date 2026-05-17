Болгария впервые стала победителем «Евровидения»
В Японии сгорел храм XV века
Японская студия игр Konami уходит из России и Беларуси
Москвичей экстренно предупредили о грозе и граде
Папа римский сделал жест «сикс севен»
Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида
Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж
Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств
Питер Джексон хочет экранизировать «Сильмариллион»
Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»
«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.
В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише
В «Художественном» покажут фильмы, где город становится одним из главных героев
Артистов Большого театра раскритиковали за фотосессию с травмированным лебедем
Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика
Ким Кардашьян помогла приговоренному к смерти выйти из тюрьмы под залог
Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей
McDonald’s в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»

Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Andrew H.Walker/Getty Images

Актер Джеймс Франко снялся в приквеле франшизы «Джон Рэмбо», пишет Variety. Это будет его первый блокбастер почти за десять лет.

Ему досталась небольшая роль антагониста. Самого Рэмбо исполнил Ноа Сентинео («Рекрут»). Дэвид Харбор сыграл его командира. Режиссером выступил Ялмари Хеландер («Большая игра», «Бессмертный»).

Действие фильма будет происходить до событий «Первой крови» 1982 года с Сильвестром Сталлоне. Сюжет посвящен жизни молодого Рэмбо. Съемки уже состоялись. По словам Франко, лента может выйти в прокат в конце этого года или в начале следующего.

Роль станет первым крупным проектом для Франко, после того как в 2018–2019 годах ученицы его актерской школы обвинили Джеймса в домогательствах. Недавно актера также заметили на Каннском фестивале: его видели на церемонии открытия, а позже на этой неделе на ужине Chopard и вечеринке в честь Club Kid. Франко сказал журналистам, что он был сосредоточен на том, чтобы жить «позитивно» после скандала.

Бывшие ученицы «Studio 4» подавали коллективный иск против Франко. В конце 2021 года он выплатил 2,2 млн долларов в качестве компенсации по иску и публично признал, что состоял в интимных отношениях с некоторыми студентками.

Расскажите друзьям