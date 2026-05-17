Джеймс Франко появится в приквеле «Рэмбо»

Актер Джеймс Франко снялся в приквеле франшизы «Джон Рэмбо», пишет Variety. Это будет его первый блокбастер почти за десять лет.



Ему досталась небольшая роль антагониста. Самого Рэмбо исполнил Ноа Сентинео («Рекрут»). Дэвид Харбор сыграл его командира. Режиссером выступил Ялмари Хеландер («Большая игра», «Бессмертный»).



Действие фильма будет происходить до событий «Первой крови» 1982 года с Сильвестром Сталлоне. Сюжет посвящен жизни молодого Рэмбо. Съемки уже состоялись. По словам Франко, лента может выйти в прокат в конце этого года или в начале следующего.



Роль станет первым крупным проектом для Франко, после того как в 2018–2019 годах ученицы его актерской школы обвинили Джеймса в домогательствах. Недавно актера также заметили на Каннском фестивале: его видели на церемонии открытия, а позже на этой неделе на ужине Chopard и вечеринке в честь Club Kid. Франко сказал журналистам, что он был сосредоточен на том, чтобы жить «позитивно» после скандала.



Бывшие ученицы «Studio 4» подавали коллективный иск против Франко. В конце 2021 года он выплатил 2,2 млн долларов в качестве компенсации по иску и публично признал, что состоял в интимных отношениях с некоторыми студентками.