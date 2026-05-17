Россиянин отсудил 33 тысячи рублей за три года ожидания концерта Егора Крида

Афиша Daily
Фото: Oleg Krasavin

Поклонник певца Егора Крида через суд вернул деньги за билеты на концерт, который переносили несколько раз с 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Мужчина в 2022 году приобрел четыре билета на выступление, заплатив 10,1 тысячи рублей. Продавцом выступила специализированная компания, организатором — индивидуальный предприниматель. Вскоре после покупки покупателю сообщили, что мероприятие переносится на неопределенный срок. Он оформил заявку на возврат, но деньги не получил.

Позднее для концерта назначили новую дату, и билеты стали действительными. Заявка на возврат продолжала сохранять статус «в процессе», организатор мероприятия на обращения не отвечал.

В 2026 году покупатель подал иск в суд, который установил, что ответственность за возврат денег лежит именно на компании-продавце. У потребителя было полное право отказаться от услуги, но продавец не исполнил свои обязанности по возврату, говорится в решении. 

С организации взыскали стоимость билетов, неустойку за просрочку возврата, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно. Общая сумма достигла 33 360 рублей.

Люди:
Крид