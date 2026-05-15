В Электротеатре Станиславский покажут «Ужин в ПомПеях»

Фото: Электротеатр Станиславский

19 мая на малой сцене Электротеатра Станиславский пройдет премьера спектакля «Ужин в ПомПеях» — продолжения постановки «ПомПейParty» о жителях Помпей, которые встречаются за небесным ужином и вспоминают свою земную жизнь.

Обе части диптиха созданы в лаборатории физического театра хореографа Лины Лангер. Это не первый ее проект с Электротеатром Станиславский: среди других работ — «МИР РИМ», «Матрешки», «Орфические игры. Панк-макраме» и балет «Аид».

Диптих о Помпеях — история о людях, застрявших между двумя мирами и мечтающих сделать то, что уже не успеют. В нем исследуются физический театр, память и движение через пластическое высказывание.

В спектакле задействованы Алла Казакова, Георгий Грищенков, Михаил Соколов, Павел Шумский, Татьяна Мариничева, Мария Беляева, Елизавета Задорожная, Михаил Бернацкий, Илья Стапран, Лев Терехин, Ирина Чижова и Полина Копылова.

