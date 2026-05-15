Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году

Netflix официально подтвердил, что пятый сезон «Бриджертонов» выйдет в 2027 году. Таким образом, сериал впервые нарушит привычный двухлетний цикл релизов.
В марте стало известно, что новый сезон будет сосредоточен на Франческе Бриджертон (Ханна Додд) и Микаэле Стирлинг (Масали Бадуза).
Производство восьмисерийного сезона уже стартовало в Великобритании. По словам Netflix, история Франчески станет одной из самых эмоциональных и необычных во всей франшизе.
Четвертый сезон, вышедший в начале 2026 года, рассказывал о романе Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк. До этого сериал был посвящен историям Дафны и Саймона, Энтони и Кейт, а также Колина и Пенелопы.
Ранее Netflix уже продлил «Бриджертонов» сразу на шестой сезон. После Франчески свои сюжетные арки также получат Элоиза, Грегори и Гиацинта Бриджертон.