Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу

В Минске запускают серию музыкальных лекций. Первая будет посвящена Маку Миллеру
Второй «Чтиво Фест» пройдет 29 августа на «Хлебозаводе»
В Петербурге перестали работать сразу три бара на улице Некрасова из-за жалоб соседей
КРОС: ограничения интернета тревожат россиян сильнее пандемии коронавируса в 2020 году
Россиянин рассказал, что после ночи в баре очнулся в вагоне с углем на пути в Тюмень
Уилл Смит сыграет главную роль в экшн-триллере «Supermax» от создателя «Хеллоуина»
В Петербурге пройдет благотворительный забег в поддержку фонда «Антон тут рядом»
Нуми Рапас снимется в психологическом триллере «Беги без слез»
Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы до 240 часов в год
Создатели «Смешариков» выпустят детективный мультсериал «Находкин»
В Перми учитель математики запретил использовать на уроке число 67
Вышел трейлер экранизации популярной экшн-манги «Дни Сакамото»
В России за 15 лет в три раза выросло число атеистов
Стартовали съемки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Срок лицензионных соглашений Disney в России истекает в 2026 году
Смотрим дублированный трейлер фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
«Афиша» проведет спецпоказ фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль
Металкор-группа Attila выступит с четырьмя концертами в России
JMSN выступит в России с двумя концертами
Умерла писательница и литературный критик Зоя Богуславская
Выход экранизации The Legend of Zelda перенесли на 30 апреля 2027 года
Фильм Нины Воловой «Фейерверки днем» стартует в российских кинотеатрах 11 июня
Продавец комиксов предотвращает апокалипсис в трейлере спин-оффа «Теории большого взрыва»
Метеорологическое лето вернулось в Москву
Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлили на второй сезон
Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве чемпионата мира по футболу
Бен Стиллер и Николас Галицин снимутся в фильме «Вопрос времени» о необычном ангеле

Канье Уэст, Фрэнсис Форд Коппола и Джорджо Армани: Beat Film Festival объявил программу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Beat Film Festival

Фестиваль документального кино Beat Film Festival объявил полную программу. В нее вошли более 20 фильмов, сообщили «Афише Daily» организаторы.

В 2026 году мероприятие пройдет в Москве с 4 по 14 июня. На нем покажут картину «Канье Уэст: Во имя кого?» Нико Бальестероса о шести годах из жизни скандального рэпера, считающего себя «Пикассо нашего времени». Премьерный показ состоится 11 июня, его представит журналист Николай Редькин.

На Beat Film Festival представят и другой заметный проект — «МегадДок» номинанта на «Оскар» Майка Фиггиса. Он запечатлел хронику создания масштабного фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис», о котором режиссер мечтал 40 лет.

В программе фестиваля также будут трогательная лента о семье выдающегося архитектора «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм», созданный Софией Копполой кинопортрет дизайнера Марка Джейкобса «Марк глазами Софии» и картина «„Сделано в Милане“: история Армани и итальянской моды».

На киносмотре покажут два фильма о любителях экстрима. В «Рассекая волны: экспедиция „Лас Бальсас“» речь пойдет о 12 мужчинах, пересекающих Тихий океан на плотах. В «Цене вершины» героиней будет скалолазка Эмили Харрингтон, покоряющая маршрут, на который не решалась ни одна другая женщина.

На премьере картины «Ломаный английский» выступит экс-главред Vogue Russia Маша Федорова. После показа «В движении» Жюльетт Бинош состоится обсуждение фильма с участием автора проекта, а также хореографа Олега Глухова, кинокритика Егора Москвитина и сооснователя The Blueprint Александра Перепелкина.

Beat Film Festival пройдет не только офлайн, но и онлайн. На «Кинопоиске» в дни проведения киносмотра можно будет посмотреть такие ленты, как «Дэвид Боуи: Последняя глава», «Шиндлер: Архитектура тишины», «San Ra: Вспышка сверхджазовой», «Город утопии Ле Корбюзье», «Диайвай», «Джазестан» и «99 писем обо всем».

Ранее фестиваль анонсировал другие фильмы программы. Среди них — реквием по Дэвиду Боуи, путешествие Вернера Херцога за неуловимыми и таинственными слонами, фильм-эксперимент о певице Марианне Фейтфулл с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом, хроники реконструкции парижского кинотеатра, истории долгожителей планеты.

Beat Film Festival проходит в Москве с 2010 года и специализируется на документальном кино о современной культуре: музыке, моде, искусстве, медиа, спорте и технологиях.
 

Beat Film Festival 2026: международная программа
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям