Вышел первый тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер экранизации романа «К востоку от рая» Джона Стейнбека. Главную роль в ней сыграла Флоренс Пью.
Когда проект выйдет на стриминговом сервисе, пока не сообщается. В центре истории будет семейство Траск и в первую очередь «незабываемая антигероиня» Кэти Эймс.
Мини-сериал по мотивам книги Стейнбека разработала Зои Казан. В шоу снялись Кристофер Эббот, Майк Фейст, Хун Ли, Трейси Леттс, Марта Плимптон, Киаран Хайндс, Джо Андерс и Джозеф Зада.
Сценарий написала Казан, чей дед Элиа Казан также экранизировал «К востоку от рая», но в 1955 году. Режиссером первых четырех эпизодов выпустил Гарт Дэвис. Оставшиеся три поставила Лора де Клермон-Тоннерр.
Американский писатель Джон Стейнбек опубликовал книгу «К востоку от рая» в 1952 году. Роман рассказал о запутанных жизнях двух семей — Трасков и Гамильтонов. Он раскрывал такие темы как безнравственность, милосердие, величие и саморазрушение на фоне событий первой четверти XX века.