Полнометражный фильм по «Маше и Медведю» оказался под угрозой из-за иска о правах на персонажей

Студия «Маша и Медведь», принадлежащая «Анимаккорду», подала иск к создателю мультсериала Олегу Кузовкову. Компания хочет через суд подтвердить свои исключительные права на персонажей, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Иск подали накануне — в тот же день Variety сообщило, что Кузовков готовит первый полнометражный фильм по «Маше и Медведю». Производством должна заняться его новая компания Studio MiM с офисами в Лос-Анджелесе и Москве. Она планировала не только выпустить полнометражный мультфильм к концу 2028 года, но и запустить продолжения.
В статье говорилось, что недавно Кузовков вернул себе творческий контроль над своими персонажами после истечения срока лицензии, которую он выдал компании «Анимаккорд». Однако в студии «Маша и Медведь» утверждают, что информация о «якобы возвращении прав на персонажей» Кузовкову не соответствует действительности.
«Позиция компании заключается в том, что персонажи мультсериала в их общеизвестном и коммерчески используемом виде являются самостоятельными результатами интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат студии „Маша и Медведь“», — говорится в сообщении компании.
В студии признают, что Кузовков много лет работал над проектом, участвовал в создании первых художественных материалов, нанимал и обучал часть творческой команды. В период его работы появились первичные скетчи будущих Маши и Медведя.
При этом, как утверждает компания, позже стороны заключили лицензионное соглашение, по которому права на персонажей и развитие сериала перешли к студии, а Кузовков получал вознаграждение. В дальнейшем его при необходимости привлекали как консультанта.
В «Маше и Медведе» заявили, что долго пытались урегулировать разногласия без суда, но договориться не удалось. При этом компания подчеркнула, что по-прежнему готова к «профессиональному и конструктивному диалогу» с Кузовковым.
«Маша и Медведь» — один из самых популярных анимационных проектов на ютубе. Эпизод «Маша плюс каша» набрал более 4,6 млрд просмотров и считается самым просматриваемым немузыкальным видео на платформе. «Анимаккорд» был создан Кузовковым в 2008 году вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем, который также озвучивал Медведя.