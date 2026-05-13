Marvel объявила дату выхода сериала «Квест Вижена»

Marvel Studios объявила, что сериал «Квест Вижена», который станет продолжением истории из «ВандаВижена», выйдет 14 октября на Disney+.
Главную роль вновь исполнит Пол Беттани. Сюжет расскажет о Вижене после событий «ВандаВижена», где герой вернулся к жизни после гибели от рук Таноса в фильме «Мстители: Война бесконечности».
В новом сериале андроид попытается восстановить память и вернуть свою человечность. В Marvel называют «Квест Вижена» финальной частью трилогии, в которую также входят сериалы «ВандаВижен» и «Это все Агата».
Во время презентации Disney для рекламодателей показали первый трейлер проекта. В ролике появился Джеймс Спейдер, который вновь сыграет Альтрона. В актерский состав также вошел Тодд Стэшуик — он исполнит роль наемника Паладина, охотящегося за технологиями Вижена.
Кроме того, к проекту присоединились Лорен Мораис и Дайана Морган. Мораис сыграет Лизу Молинари, связанную с персонажем Томасом Шепардом, а Морган исполнит роль союзницы Паладина.