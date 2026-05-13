В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт

Главные роли в картине исполнят Вагнер Мора и Кристен Стюарт. Они сыграют супружескую пару Алекс и Рауля, живущих в Лос-Анджелесе и наслаждающихся его блестящей ночной жизнью каждый вечер. Однажды пути героев пересекаются с таинственной женщиной и ее приятелями. Рауль и Алекс соблазняются окружающим их гламурным сюрреалистическим миром гедонизма, острых ощущений и насилия.