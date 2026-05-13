В Испании начались съемки вампирского триллера «Плоть богов» с Кристен Стюарт

В Испании стартовали съемки фильма «Плоть богов», который описывается как вампирский триллер. Действие в нем развернется в 1980-х годах, пишет Deadline.
Главные роли в картине исполнят Вагнер Мора и Кристен Стюарт. Они сыграют супружескую пару Алекс и Рауля, живущих в Лос-Анджелесе и наслаждающихся его блестящей ночной жизнью каждый вечер. Однажды пути героев пересекаются с таинственной женщиной и ее приятелями. Рауль и Алекс соблазняются окружающим их гламурным сюрреалистическим миром гедонизма, острых ощущений и насилия.
В ленте также появятся Эсме Крид-Майлc («Песочный человек»), Роланд Меллер («Мотылек»), Альба Баптиста («Миссис Харрис едет в Париж»), а также Давид Шюттер («Варвары») и Чиди Аджуфо («В чужой шкуре»). Съемки пройдут на Канарских островах и в Кельне, Германия.
Картину снимет режиссер Панос Косматос, известный по ленте «Мэнди». Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер («Семь») по сюжету, созданному им совместно с Косматосом.
Недавно стало известно, что Стюарт выступит исполнительным продюсером документального фильма «Barbara Forever» («Барбара навсегда»), посвященного жизни кинематографистки Барбары Хаммер. Картину снял режиссер Брайди О’Коннор. Он рассказал историю американской постановщицы, продюсера, сценаристки и кинооператора, чья карьера длилась более 50 лет и была тесно связана с феминистским движением и борьбой за права человека.