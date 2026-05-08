Кристен Стюарт станет продюсером документального фильма о режиссере Барбаре Хаммер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ShivHans Pictures

Кристен Стюарт выступит исполнительным продюсером документального фильма «Barbara Forever» («Барбара навсегда»), посвященного жизни кинематографистки Барбары Хаммер. Об этом сообщил Variety.

Картину снял режиссер Брайди О'Коннор. Он рассказал историю американской постановщицы, продюсера, сценаристки и кинооператора, чья карьера длилась более 50 лет и была тесно связана с феминистским движением и борьбу за права человека.

Ленту уже представили на крупных кинофестивалях: ее премьера прошла на «Сандэнсе», а затем ленту показали на Берлинале. На обоих смотрах фильм получил награды: за монтаж в США и за лучший документальный проект в Германии.

Стюарт поддержит релиз через свою компанию Nevermind Pictures. Среди других продюсеров картины будут Дилан Мейер, Мэгги Маклин, Кристин Вахон, Элайджа Стивенс, Брайди О'Коннор и Клэр Эдельман.

Созданием документалки занималась студяи Kartemquin Films. Исполнительными продюсерами были Кэтрин А. Тейлор и Марсела Дависон Авилас из TomKat Media. В кинопрокат в США фильм выйдет осенью.

«Творчество Барбары оставило неизгладимый след в нас как в художниках и как в людях. При жизни она боролась за признание, которого заслуживала, и мы невероятно гордимся тем, что можем помочь привлечь внимание к ее наследию сейчас», — прокомментировали представители Nevermind Pictures.

Барбара Хаммер начала свою карьеру в середине 60-х с экспериментальных этюдов. В этот период на переосмыслила свою идентичность и стала создавать работы, отражающие ее личный опыт. Она быстро приобрела репутацию как режиссера, бросающего вызор традиционным нарративам. Среди ее работ — «Dyketactics», отмеченная на «Сандэнсе» и на Берлинком кинофестивале «Nitrate Kisses» и «No Nooky T.V.».

