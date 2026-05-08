Про Артура Пирожкова снимут байопик

В России снимут байопик про Артура Пирожкова. Об этом пишут «Новости кинопроизводства».
По данным телеграм-канала, лента будет называться «Артур Пирожков: Начало». В сюжете — о становлении одного из самых узнаваемых комедийных и музыкальных персонажей шоу-бизнеса.
Проектом занимается продакшен SoFilm — студия, ранее работавшая над невышедшим фильмом «Скуф». Режиссером выступит Алексей Степанов.
Кто исполнит главную роль, пока неизвестно. Сейчас премьера картины предварительно запланирована на первое полугодие 2027 года.