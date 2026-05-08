Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) избран досточтимым мастером московской масонской ложи «Святой Грааль» №67. Об этом говорится в соцсетях ложи.
Там отмечается, что рэпера избрали на руководящую должность в ложе единогласно. Он будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. Заседание прошло 7 мая в Москве на регулярных ежемесячных работах ложи «Святой Грааль».
Масонство, или братство вольных каменщиков, появилось в виде тайного сообщества, которое берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века. В современном виде движение оформилось в 1717 году, когда в Лондоне появилась первая Великая ложа. С тех пор масонство распространилось по всему миру.
Масоны описывают свои цели как нравственное саморазвитие, просвещение и благотворительность. При этом вокруг масонства давно существует много конспирологических теорий — о тайном управлении политикой, финансами и мировыми событиями, — но убедительных подтверждений у них нет.
Великая ложа России была вновь учреждена в 1995 году, сейчас под ее контролем 51 ложа в РФ и еще четыре в Беларуси и Казахстане. В российских масонских объединениях состоят около 1000 человек. Нынешний глава Великой ложи России — Андрей Богданов — даже баллотировался в президенты России в 2008 году.