Джесси Бакли и Пол Мескал воссоединятся в фильме «Держись за своих ангелов»
Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу 2026 года
Про Артура Пирожкова снимут байопик
ИИ-компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей
Брендан Фрейзер «делает все возможное», чтобы привести себя в форму для «Мумии-4»
Элайджа Вуд и Мелисса Бенуа появятся в финальном сезоне «Рая»
Silent Hill и Angry Birds вошли во Всемирный зал славы видеоигр
Россиянка взяла в заложники кота подруги и начала ее шантажировать
Билеты на Пикник Афиши начали продавать за 1 рубль для участников «СберСпасибо»
Трек The Chemical Brothers завирусился после выхода фильма «Вершина» с Шарлиз Терон
Шарлиз Терон снимется еще в одном фильме Бальтасара Кормакура
Бонни Тайлер ввели в искусственную кому
Орландо Блум появится в триллере о выживании «Reset» с Приянкой Чопрой
Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере «Помощник матери»
LEGO анонсировала восемь новых наборов по «Гарри Поттеру»
Оскар Айзек снимется в сериале Netflix, который спродюсирует Мартин Скорсезе
Мультсериал по «Охотникам за привидениями» выйдет в 2027 году
Певицу Бонни Тайлер госпитализировали в Португалии
Сэм Уортингтон в трейлере сериала «Я тебя найду»
Вышел финальный трейлер «Миньонов и монстров»
В России с 2027-го расширят основания для аннулирования водительских прав
Disney запустил в работу фильм «Фокус-покус-3» с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер
adidas представил ролик с участием Тимоте Шаламе, Лионеля Месси и Bad Bunny
Хавьер Бардем и Эми Адамс в трейлере «Мыса страха» Скорсезе и Спилберга
«Руки вверх!», «КиШ» и Toxi$: что россияне чаще всего слушают на шашлыках
Первый набор студентов на факультет ИИ в МГУ будет в 2026 году
В калининградском котокафе из-за прорыва трубы погибли 22 кота
Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Ари Астера

Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Великая ложа России»/VK

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) избран досточтимым мастером московской масонской ложи «Святой Грааль» №67. Об этом говорится в соцсетях ложи.

Там отмечается, что рэпера избрали на руководящую должность в ложе единогласно. Он будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. Заседание прошло 7 мая в Москве на регулярных ежемесячных работах ложи «Святой Грааль».

Масонство, или братство вольных каменщиков, появилось в виде тайного сообщества, которое берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века. В современном виде движение оформилось в 1717 году, когда в Лондоне появилась первая Великая ложа. С тех пор масонство распространилось по всему миру.

Масоны описывают свои цели как нравственное саморазвитие, просвещение и благотворительность. При этом вокруг масонства давно существует много конспирологических теорий — о тайном управлении политикой, финансами и мировыми событиями, — но убедительных подтверждений у них нет.

Великая ложа России была вновь учреждена в 1995 году, сейчас под ее контролем 51 ложа в РФ и еще четыре в Беларуси и Казахстане. В российских масонских объединениях состоят около 1000 человек. Нынешний глава Великой ложи России — Андрей Богданов — даже баллотировался в президенты России в 2008 году.

Расскажите друзьям