Шакира выпустит гимн чемпионата мира по футболу 2026 года

Шакира представила тизер новой официальной песни чемпионата мира по футболу 2026 года. Трек получил название «Dai», а в его записи также принял участие Burna Boy.
Певица представила минутный фрагмент песни в соцсетях. Видео было снято на стадионе Maracanã Stadium в Рио-де-Жанейро. В ролике Шакира появляется на футбольном поле вместе с танцорами.
Полная версия «Dai» выйдет 14 мая. ЧМ откроется 11 июня матчем между сборными Мексики и ЮАР на стадионе Estadio Azteca, а финал пройдет 19 июля на арене MetLife Stadium.
Для Шакиры это уже не первый опыт работы с футбольными гимнами. В 2010 году ее хит «Waka Waka (This Time for Africa)» стал официальной песней чемпионата мира в ЮАР и превратился в один из самых узнаваемых треков в истории турнира.