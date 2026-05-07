adidas представил ролик с участием Тимоте Шаламе, Лионеля Месси и Bad Bunny

Бренд adidas представил короткометражный фильм «Backyard Legends» («Легенды двора»), приуроченный к чемпионату мира по футболу 2026 года. 

Главную роль в нем исполнил актер Тимоте Шаламе. По сюжету герой Шаламе собрал футболистов Джуда Беллингема («Реал»), Ламина Ямаля («Барселона») и футболистки Тринити Родман, чтобы победить дворовую команду, которая ни разу не проигрывала.

В рекламе также снялись футболисты Лионель Месси («Интер Майами»), Рафинья и Педри из «Барселоны», Флориан Вирц («Ливерпуль»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Сантьяго Хименес («Милан») и рэпер Bad Bunny. В ролике появились образы Зинедина Зидана, Алессандро дель Пьеро и Дэвида Бекхэма. Режиссером ролика стал австралиец Марк Моллой. 

«Раньше я мечтал соревноваться с этими ребятами — знаете, в детстве я играл на „Пирсе 40“, думал о штрафных ударах Бекхэма, голах дель Пьеро и бросках Зидана и исполнял свои собственные версии. Я обожаю эту игру, так что это невероятно — заниматься этим с брендом adidas, созданным с учетом лучших достижений в этой области», — рассказал Шаламе.

Чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории его примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.

