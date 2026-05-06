Николь Кидман рассказала о любви к русской литературе

Актриса Николь Кидман в подкасте Las Culturistas рассказала, что в юности «была помешана» на русской культуре.



«У меня был список из 100 книг, которые должен прочитать каждый: я начала с Достоевского, погружалась в него, затем перешла на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — поделилась Кидман.



«Я даже съездила в Санкт-Петербург, увидела все те места, вокруг которых Толстой построил „Войну и мир“ и где жили его персонажи — например, князь Андрей Болконский. Вот кто был в начале моего творческого пути — русские», — добавила актриса.