В России снимут ремейк фильма «Курьер» Карена Шахназарова

В России снимут новую версию фильма «Курьер» к 40-летию оригинальной картины. Премьера соситоится в первом квартале 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии «Кинотека».



Съемки начнутся в июне, состав актеров пока неизвестен. В кинокомпании отмечают, что это будет «новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня».



Продюсером картины выступит Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник»). Режиссером назначен Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»).



Ермолов отметил, что создатели не планируют полностью переснимать оригинальную картину. «Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Георгиевича. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — сказал режиссер.



Автор оригинальной ленты Карен Шахназаров в разговоре с ТАСС сказал, что тема взаимоотношений родителей и детей остается неизменной для разных эпох. «Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи: у каждого поколения семнадцатилетних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности — и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом», — пояснил он.



Фильм «Курьер» Карена Шахназарова вышел в прокат в мае 1987 года. По сюжету главный герой ленты Иван, не поступив в институт, устаривается работать курьером в журнал. В первый рабочий день герой попадает в дом к профессору Кузнецову и знакомится с его дочерью Катей.



