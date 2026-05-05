Paramount выпустила первый полный трейлер нового проекта во вселенной «Йеллоустоун» — сериала «Ранчо Даттонов». Премьера проекта запланирована на 15 мая.
Сюжет продолжает историю Бет и Рипа, которых играют Келли Райлли и Коул Хаузер. После событий оригинального шоу герои начинают новую жизнь на ранчо в Техасе, пытаясь оставить прошлое позади.
Однако спокойствия не получается. Загадочная находка приводит их к конфликту с влиятельной владелицей соседнего ранчо — героиней Аннетт Бенинг. Противостояние быстро перерастает в борьбу за власть и выживание.
По сюжету «Ранчо Даттонов» переносит действие из привычной Монтаны в Южный Техас, где законы суровее, а конфликты еще опаснее. В актерском составе также заявлены Финн Литтл, Хуан Пабло Раба, Джай Кортни и Эд Харрис. Над проектом работают создатели оригинальной вселенной Тейлор Шеридан и Джон Линсон, а также студия 101 Studios.
«Йеллоустоун» рассказывал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С. Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.