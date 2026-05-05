Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии
Исследование: продажи антидепрессантов в России выросли более чем вдвое за последние три года
Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах в США
Netflix показал трейлер мистического сериала «Городок» от братьев Даффер
HBO Max выпустит серию подкастов об оригинальных фильмах о «Гарри Поттере»
Изабелла Росселлини присоединится к актерскому составу фильма «Три инцестуозные сестры»
В Москве пройдет фестиваль креативных индустрий «Рассказывая истории» от Высшей школы экономики
Патрик Шварценеггер сыграет близнецов в фильме «Букмекер и вышибала»
Смотрим дублированный трейлер хоррора «Долина улыбок» Паоло Стрипполи
Netflix показал трейлер второго сезона «Хороших девочек не убивают»
Netflix показал трейлер второго сезона сериала «Времена года» с Тиной Фей и Колманом Доминго
The Pussycat Dolls отменили почти весь тур по Северной Америке из-за слабых продаж билетов
Спрос на туры во Вьетнам вырос на 777% в 2026 году
Стивен Содерберг использовал ИИ в документалке о Джоне Ленноне
Фильм «Изгой» с Марио Касасом выйдет в российский прокат 18 июня
8% россиян используют ИИ для поисков ответов на бытовые вопросы
A24 показала трейлер байопика «Тони» об Энтони Бурдене
Россиянки назвали smart casual самым привлекательным мужским стилем
В Петербурге в День Победы впервые пройдет акция «Бессмертный флот»
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре
Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
В Москве обновят четыре набережные
Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм
Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Временные блокировки мобильного интернета 5 мая в Москве завершили
Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка»

Paramount показала трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Ранчо Даттонов»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: MTV Entertainment Studios

Paramount выпустила первый полный трейлер нового проекта во вселенной «Йеллоустоун» — сериала «Ранчо Даттонов». Премьера проекта запланирована на 15 мая.

Сюжет продолжает историю Бет и Рипа, которых играют Келли Райлли и Коул Хаузер. После событий оригинального шоу герои начинают новую жизнь на ранчо в Техасе, пытаясь оставить прошлое позади.

Однако спокойствия не получается. Загадочная находка приводит их к конфликту с влиятельной владелицей соседнего ранчо — героиней Аннетт Бенинг. Противостояние быстро перерастает в борьбу за власть и выживание.

По сюжету «Ранчо Даттонов» переносит действие из привычной Монтаны в Южный Техас, где законы суровее, а конфликты еще опаснее. В актерском составе также заявлены Финн Литтл, Хуан Пабло Раба, Джай Кортни и Эд Харрис. Над проектом работают создатели оригинальной вселенной Тейлор Шеридан и Джон Линсон, а также студия 101 Studios.

«Йеллоустоун» рассказывал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С. Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.

Расскажите друзьям