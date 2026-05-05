Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока за вождение в нетрезвом состоянии

Американская певица Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, избежав тюремного заключения. Об этом пишет Би-би-си.
Решение вынес суд округа Вентура в штате Калифорния. Заседание прошло без участия самой артистки. Во время судебного процесса ей смягчили обвинение на статью о «неосторожном вождении».
Как объяснили в прокуратуре, так делают в случаях, когда инцидент не привел к аварии, а автомобилист ранее не был пойман за рулем в состоянии опьянения. Певица, согласно решению суда, также должна пройти курс обучения вождению и оплатить штрафы и сборы.
Артистку арестовали 4 марта на шоссе в Южной Калифорнии из-за того, что она ехала за рулем своего BMW на большой скорости. Певица затем добровольно обратилась в реабилитационный центр, а ее представители назвали случившееся неприемлемым.