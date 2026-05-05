Количество прослушиваний Джастина Бибера на Spotify выросло на 1800% после Coachella
Игра Last Flag от вокалиста Imagine Dragons провалилась и не выйдет на консолях
В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре
В Москве обновят четыре набережные
Суд прекратил уголовное дело рэпера Гуфа
Блейк Лайвли и Джастин Бальдони заключили мировое соглашение
Временные блокировки мобильного интернета 5 мая в Москве завершили
Минцифры согласовывает возможность открытия в Москве «белого списка»
Студия Neon выпустит фильм об истории канала MTV
Спин-офф «Собирателя душ» выйдет 14 января 2028 года
Мэтт Деймон возвращается с Троянской войны в трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Журналистка Маша Гессен получила Пулитцеровскую премию
Умерла певица Галина Ненашева
Стример Парадеевич открыл смэш-бургерную в Москве
Фигуристка Алиса Лю стала амбассадором модного дома Louis Vuitton
Сериал «Ночной агент» закончится на четвертом сезоне
Деми Мур и Хлоя Чжао войдут в жюри Каннского кинофестиваля
В Чехии убийство домашних животных хотят сделать уголовным преступлением
Адам Скотт участвовал в кастинге «Восставшего из ада-6», хотя его персонаж умер ранее во франшизе
Радиостанция «Серебряный дождь» превратится в лайфстайл-медиа
В Англии «нашли» портрет Анны Болейн с помощью ИИ. Искусствоведы назвали открытие чепухой
Большинство россиян хочет возвращения западных компаний
Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат
Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса
В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване

Сабрина Карпентер назвала свой самый любимый фильм

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: DreamWorks Animation

Актриса и певица Сабрина Карпентер, известная по сериалу «Истории Райли», рассказала о фильме, который нравится ей больше всех. Им оказалась анимационная лента «Шрек-2», которая вышла в 2004 году.

Картина посвящена памяти создателя «Шрека» Уильяма Стейга, который умер 3 октября 2003 года, за семь месяцев до его выхода. По сюжету Шрек и Фиона возвращаются после медового месяца и получают приглашение от родителей принцессы в «Далекое-Предалекое королевство». Король и королева шокированы, что их дочь и зять — огромные огры. Фея-крестная и принц Чарминг пытаются разрушить брак, чтобы Фиона вышла за принца, но Шрек с друзьями срывает их планы.

Принца Чарминга в России часто сравнивали с певцом Николаем Басковым. В сентябре на официальной странице в социальной сети TikTok артист опубликовал видео  с подписью: «Да, это я 😜 Узнали?))) 🤪».

Ранее стало известно, что у серии «Шрек» выйдет спин-офф про Осла. «Это будет как у Кота в сапогах, у которого есть свой собственный фильм. У Осла будет собственный фильм, маленькая история о его жене-драконе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. [Команда] написала эту забавную историю. Мы этим занимаемся, начинаем в сентябре», — рассказал Мерфи, который озвучивает Осла.

Расскажите друзьям