Фильм «День рождения» с Уиллемом Дефо выйдет в российский прокат
Большинство россиян хочет возвращения западных компаний
Амстердам стал первой столицей, запретившей рекламу мяса
Умер экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков
В Москве ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая
Уличные собаки присоединились к пробежке Эмманюэля Макрона в Ереване
Карен Гиллан показала новые кадры со съемок «Горца» в Шотландии
«Дьявол носит Prada-2» дебютировал в прокате с 233,6 млн долларов
В Москве в День Победы будет дождь и похолодание
Бывший басист Metallica Джейсон Ньюстед победил рак горла
Двое россиян получили награду «Лучший турист» в китайской провинции Хайнань
Приставы взыскали с рэпера OG Buda штраф за пропаганду наркотиков
Звезда «Больницы Питт» Иза Брионес раскритиковала фанатов, кричащих во время ее игры на Бродвее
Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе
Мерил Стрип раскритиковала современные фильмы за «марвелизацию»
Йоко Оно потребовала запретить продавать пиво John Lemon во Франции
Внуково возглавило рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве
Более 100 Серег вместе сходили в бар в Москве
В Индии мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления
Адам Скотт пытался попасть в шестой «Восставший из ада» после смерти своего персонажа в четвертом
Рядом с Москва-Сити появится новая набережная
Логотип Оливии Родриго появится на форме «Барселоны» в матче против «Реал Мадрида»
Шакира собрала 2 млн зрителей на самом масштабном концерте в карьере
Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Барби Феррейра снялась в клипе Бейонсе, который никогда не выйдет
В России все госуниверситеты перешли на цифровые студенческие
Джастин Бибер установил личный рекорд Spotify, достигнув 138 млн слушателей в месяц
Рэйф Файнс, Колин Фаррелл и Вагнер Мора снимутся в комедии «ART» по пьесе Ясмины Реза

В России покажут аниме-ромком «Чао» о любви инженера и русалки

Афиша Daily
2 мин на чтение

Аниме-ромком «Чао» о любви инженера и принцессы-русалки выйдет в российский прокат 28 мая. Фильм покажут на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже студии Deep. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе дистрибьютора «Иноекино».

Действие картины разворачивается в Шанхае будущего, где люди и русалки живут бок о бок. Главный герой — скромный инженер судостроительной компании Стефан. Его размеренная жизнь меняется, когда принцесса подводного королевства Ча неожиданно поднимается на сушу, врывается к нему домой и предлагает пожениться.

После этого новость о помолвке быстро распространяется по миру, а Стефан под давлением общественности и собственного начальника соглашается на брак. Теперь ему предстоит ужиться с эксцентричной невестой и разобраться в собственных чувствах.

Видео: «Иноекино»

«Чао» — полнометражный дебют Ясухиро Аоки, работавшего над эпизодами «Аниматрицы» и «Бэтмена: Рыцарь Готэма». Фильм сняла японская студия Studio 4°C, известная по «Игре разума», «Детям моря», «Железобетону», «Аниматрице» и «Воспоминаниям о будущем».

Производство картины заняло семь лет: для нее нарисовали более 100 тыс. кадров. За музыку отвечает Такацугу Мурамацу, автор саундтреков к аниме «Воспоминания о Марни» и «Мэри и ведьмин цветок», а главную песню написала и исполнила Куми Кода.

Мировая премьера «Чао» состоялась в 2025 году. Картина получила приз жюри Международного фестиваля анимации в Анси и награду за лучший полнометражный анимационный фильм на Большом фестивале мультфильмов.

Чао
Мультфильм / с 18 мая
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям