Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363.



Приказ ведомства вступил в силу 3 мая. Как поясняли в Минтруде, изменения связаны с обновлением классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь есть в списке для АГС. Отмечается, что многие из этих специальностей были в перечне и раньше, но в более общих формулировках, а теперь их разделили. Увеличилось также число организаций для прохождения АГС — с 1798 до 1927.



Альтернативная служба — это труд в интересах государства, который предусмотрен для призывников, чьи убеждения или вероисповедание противоречат военным обязанностям. АГС исполняют по трудовому договору с предоставлением жилья и отпуска. Срок — 21 месяц (18 месяцев в структурах ВС РФ).