В разработку запустили сериал по игре Atomfall

Британская студия Rebellion Developments объявила о работе над телевизионной адаптацией своего хоррор-проекта Atomfall.
Сериал создается совместно с продюсерской компанией Two Brothers Pictures. Игра, вышедшая в марте 2025 года, вдохновлена реальной аварией на ядерном объекте Уиндскейл 1957 года и разворачивается в альтернативной версии Озерного края Великобритании.
Проект быстро стал популярен, и на сегодняшний день в него сыграли более 3,7 млн человек. Недавно Atomfall также получил премию BAFTA как лучшая британская игра.
Сценарий будущего сериала напишут Гарри и Джек Уильямсы, известные по работе над такими проектами, как «Дрянь», «Турист» и «Лжец». Подробности об актерском составе и дате выхода пока не раскрываются.