Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе

Пролетарский районный суд Тулы решил выдворить иностранца из России за неоднозначный отзыв о кожаной юбке на маркетплейсе Wildberries. Об этом следует из постановления на сайте суда.
В сентябре 2025 года мужчина решил оставить отзыв на Wildberries в комментариях к товару. Он добавил свою фотографию в женской юбке и подписал снимок так: «Прекрасная юбочка! Скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень».
Суд посчитал, что уроженец другого государства «совершил пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений путем распространения (размещения) информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.
На суде мужчина признал вину и попросил не выдворять его из страны, а назначить ему штраф. Однако суд не принял в внимание желание подсудимого. Суд признал его виновным по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола и отказа от деторождения (ч.7 ст. 6.21 КоАП РФ). Нарушителю закон назначили арест на 5 суток с дальнейшим принудительным выдворением из страны.