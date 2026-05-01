Суд постановил выдворить иностранца из России из-за отзыва на юбку на маркетплейсе

На суде мужчина признал вину и попросил не выдворять его из страны, а назначить ему штраф. Однако суд не принял в внимание желание подсудимого. Суд признал его виновным по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола и отказа от деторождения (ч.7 ст. 6.21 КоАП РФ). Нарушителю закон назначили арест на 5 суток с дальнейшим принудительным выдворением из страны.