Мерил Стрип рассказала, что ее раздражало в Голди Хоун на съемках ленты «Смерть ей к лицу»

Стрип отметила, что ей нравились сцены с Хоун и они были изюминкой всего процесса съемок. «Когда мы доходили до сцены и просто разыгрывали ее, глупо и забавно, я и Голди, просто взрывались от хохота. Нам было очень весело. И она действительно смеется лучше всех в Америке. Она смеется так: „Ахаха!“ А потом им приходится останавливать съемки. Это было забавно. А вот процесс создания спецэффектов и техническая подготовка моего образа были той частью работы, которая совсем не приносила удовольствия», — призналась Мэрил.