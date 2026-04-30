Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни
Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»
В кафе музея «Гараж» появились блюда, навеянные фильмами «Амели» и «Здесь был Юра»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня

Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»

Фото: 20th Century Studios

Мерил Стрип призналась, что чуть не отказалась от роли Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada-2», хотя сценарий ей понравился, пишет Variety.

«Мне позвонили и сделали предложение, а я сказала: „Нет. Я не буду этого делать“», — рассказала Стрип. Актриса знала, что лента станет хитом, и хотела проверить, готовы ли продюсеры пересмотреть условия по гонорару.

В ответ студия действительно увеличила ее оплату в два раза. После этого обладательница трех премий «Оскар» согласилась вновь сыграть Миранду Пристли. Стрип также сообщила, что едва не ушла из кино, но благодаря успеху первой части фильма осознала, что пора перестать соглашаться на все подряд и начать диктовать индустрии свои условия.

В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.

Недавно стало известно, что из финальной версии фильма вырезали сцены с Сидни Суини, а также эпизоды с участием Конрада Рикаморы, известного по сериалу «Как избежать наказания за убийство».

В российский прокат «Дьявол носит Prada-2» выйдет только после 11 мая. Это связано с решением кинотеатров не показывать зарубежное кино на майских праздниках. Вместо него зрители увидят фильмы «Литвяк» о летчице истребительной авиации во времена Великой Отечественной войны и «Ждун-2» об инопланетянине, который возвращается на Землю.

