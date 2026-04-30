Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»

Мерил Стрип призналась, что чуть не отказалась от роли Миранды Пристли в «Дьявол носит Prada-2», хотя сценарий ей понравился, пишет Variety.
«Мне позвонили и сделали предложение, а я сказала: „Нет. Я не буду этого делать“», — рассказала Стрип. Актриса знала, что лента станет хитом, и хотела проверить, готовы ли продюсеры пересмотреть условия по гонорару.
В ответ студия действительно увеличила ее оплату в два раза. После этого обладательница трех премий «Оскар» согласилась вновь сыграть Миранду Пристли. Стрип также сообщила, что едва не ушла из кино, но благодаря успеху первой части фильма осознала, что пора перестать соглашаться на все подряд и начать диктовать индустрии свои условия.
В зарубежном прокате «Дьявол носит Prada-2» появится 1 мая 2026 года. В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи.
Недавно стало известно, что из финальной версии фильма вырезали сцены с Сидни Суини, а также эпизоды с участием Конрада Рикаморы, известного по сериалу «Как избежать наказания за убийство».
В российский прокат «Дьявол носит Prada-2» выйдет только после 11 мая. Это связано с решением кинотеатров не показывать зарубежное кино на майских праздниках. Вместо него зрители увидят фильмы «Литвяк» о летчице истребительной авиации во времена Великой Отечественной войны и «Ждун-2» об инопланетянине, который возвращается на Землю.