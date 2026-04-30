Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году
В «Яндекс Переводчике» теперь есть хакасский язык
Мерил Стрип рассказала, что изначально отказалась от участия в фильме «Дьявол носит Prada-2»
Показываем эксклюзивный фрагмент «Вверх по волшебному дереву» ― киносказки с Эндрю Гарфилдом
Комедия «Дени и Мэни. В кино!» о хвостатых звездах интернета выйдет в кино 4 июня
Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки
Джаред Лето опубликовал тикток под ремикс кавказской песни
Моника Барбаро и Каллум Тернер в первом трейлере ромкома «Только на одну ночь»
Байопик «Майкл» получит продолжение
Режим «картинка в картинке» в приложении YouTube стал бесплатным для всех пользователей
Россияне назвали лучшие книги с «весенним» настроением
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году
Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены
Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере
Энтони Хопкинс и Кэтрин Зета-Джонс появились на первых кадрах из фильма «Визит к дедушке»
В кафе музея «Гараж» появились блюда, навеянные фильмами «Амели» и «Здесь был Юра»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня

Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах

Афиша Daily
Фото: Олег Мороз/Unsplash

В Нижегородской области врачам рекомендовали не использовать эмодзи при оформлении медицинской документации, утверждает издание «Стационар-Пресс» со ссылкой на письмо регионального минздрава, которое было направлено в подведомственные учреждения. 

«Посмотрели список эмодзи и поняли, откуда ноги растут. Это типичные символы, которые использует СhatGPT, то есть кто-то из докторов формулирует тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей. Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Эмодзи стали чаще встречаться в электронных документах, которые нижегородцы получают на «Госуслугах» после визита к врачу, отмечает издание. Редакция также провела экспресс-опрос. Согласно его результатам, около 20% медиков в области регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах. 30% хотели бы это делать, но не умеют. 

Алексей Никонов отметил, что ИИ может ошибиться в дозировке препаратов и терминах. «Использовать его как черновик — отлично, как автора финального текста — опасно», — добавил он.

