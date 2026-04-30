Нижегородским врачам запретили использовать эмодзи в медицинских документах

В Нижегородской области врачам рекомендовали не использовать эмодзи при оформлении медицинской документации, утверждает издание «Стационар-Пресс» со ссылкой на письмо регионального минздрава, которое было направлено в подведомственные учреждения.



«Посмотрели список эмодзи и поняли, откуда ноги растут. Это типичные символы, которые использует СhatGPT, то есть кто-то из докторов формулирует тексты протоколов и заключений с помощью нейросетей. Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.



