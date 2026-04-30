Минтруд представил проект календаря праздничных дней в 2027 году

Минтруд представил проект производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, праздничные дни в 2027-м придутся на следующие даты:
- с 31 декабря по 10 января — новогодние праздники (субботу, 2 января, перенесут на пятницу, 5 ноября, а воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря);
- с 21 по 23 февраля — День защитника Отечества (субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля);
- с 6 по 8 марта — Международный женский день;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — майские праздники;
- с 12 по 14 июня — День России;
- с 4 по 7 ноября — День народного единства.
В министерстве отметили, что благодаря переносам дней россияне будут отдыхать по три дня пять раз: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября.
Соответствующий проект постановления правительства проходит общественные обсуждения.