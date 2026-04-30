Гендиректора «Эксмо» отпустили из СК без повестки

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев и сотрудники издательства по итогам следственных мероприятий отпущены из СК без повесток. Об этом сообщили в пресс-службе «Эксмо».

Капьев и его коллеги вернулись к работе в издательстве в штатном режиме, добавили представители компании. Они отметили, что готовы «оказывать необходимое содействие в рамках действующего законодательства».

«В эти дни издательство „Эксмо“ получило огромное количество обращений и писем поддержки в адрес Евгения Капьева и других сотрудников. Мы выражаем искреннюю благодарность партнерам, авторам и читателям за доверие и готовность помочь», — говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС, Капьев и другие сотрудники издательства остаются в статусе свидетелей по уголовному делу о взятках. В каком статусе они находятся по делу об экстремизме, собеседник агентства не уточнил. Ранее в «Эксмо» говорили, что они проходят по нему в статусе свидетелей.

21 апреля гендиректора «Эксмо» и еще нескольких сотрудников издательства задержали для допроса по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации. Следствие полагает, что сотрудники «Эксмо» разработали «схему по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних». Речь о продаже романов Елены Малисовой** и Катерины Сильвановой** «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

Эти романы вышли в 2021 году в издательстве Popcorn Books. В 2023 году Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в России. Из-за книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» против издательства завели уголовное дело, после чего владелец бизнеса решил его продать. 51% издательства Popcorn Books приобрело «Эксмо».

В мае 2025 года расследование по делу о книгах Popcorn Books продолжилось — директора по дистрибуции Анатолия Норовяткина и других работников «Эксмо», а также троих сотрудников Individuum обвинили в организации деятельности экстремистской организации. Руководителя Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова внесли в перечень террористов и экстремистов. В январе 2026 года издательство Popcorn Books сообщило о закрытии.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

** Елена Прокашева и Екатерина Дудко внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов.

