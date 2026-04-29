Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: vk.com/takiedela_ru

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» в России. Причиной стали материалы, которые содержат «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», об этом СМИ сообщило в соцсетях.

«Ведомство не указало в своем письме наши тексты, которые могли бы нарушать российские законы, и предписало удалить весь ресурс целиком. Мы попросили РКН объяснить причины блокировки и перечислить конкретные материалы, но ответ так и не получили. Считаем, что это надуманный повод ограничить работу нашего издания», — говорится в посте.

В «Таких делах» отметили, что блокировка сайта не накладывает других правовых ограничений на работу издания и не запрещает его читать, распространять материалы и отправлять ему пожертвования.

«Разумеется, мы не можем удалить весь сайт и будем использовать все доступные нам площадки для работы», — отметили в «ТД».

Сотрудники рассказали, что узнали о блокировке, когда готовились к своему дню рождения — в мае «Таким делам» исполняется 11 лет.

«Несмотря на такой „подарок“ от РКН, мы продолжим свою работу и по-прежнему будем рассказывать о людях, которые помогают друг другу, говорить о социальных проблемах, которых в России становится все больше, и освещать работу благотворительных фондов и гражданских инициатив», — сообщили в издании. Чтобы поддержать СМИ, читателей просят оформить любое регулярное пожертвование с российской или зарубежной карты.

СМИ было создано фондом «Нужна помощь»* в 2015 году. «Такие дела» пишут о социальных проблемах в России, уделяя особое внимание благотворительности, системе здравоохранения и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы говорим не только о проблемах, но и об их решении. Мы рассказываем вам о смелых и творческих людях, которые делают мир вокруг себя чуть-чуть лучше. Не все наши истории грустные — многие из них вдохновляющие, захватывающие, оптимистичные и даже веселые. Мы стараемся показывать жизнь такой, какая она есть, во всех ее оттенках», — отмечается на сайте.

В феврале 2023 года медиа отделилось от фонда «Нужна помощь», став независимым проектом, но продолжило помогать фонду. В марте 2024 года Минюст РФ внес фонд в список иностранных агентов, а в августе 2024 года площадка прекратила работу.

После этого команда СМИ запустила собственный сервис для сборов — «Раз такое дело», который позволяет пользователям создавать благотворительные сборы в пользу проверенных российских фондов. По словам журналистов, за девять лет они собрали более 290 млн рублей на работу 450 некоммерческих организаций по всей России. Само издание также существует благодаря пожертвованиям читателей.

В конце 2017 года «Такие дела» включили в список лучших независимых СМИ по версии премии имени Сахарова «За журналистику как поступок». А в 2025 году издание стало лауреатом премии «Камертон» имени Анны Политковской — «За возвращение человека». Награду присуждают за достижения в области защиты прав человека, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание.

* Благотворительный фонд «Нужна помощь» был включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2024 году.

