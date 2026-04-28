Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти

Вышел тизер четвертого сезона «Теда Лассо»
Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» продлили на второй сезон
Травля и сексизм: Лиза Кудроу рассказала о токсичном поведении сценаристов «Друзей»
VK Fest в Сочи перенесли на 2027 год
Выдра и птица меняются телами в первом отрывке мультфильма «В чужой шкуре»
Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов
ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой
Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»
Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»
Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани
Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»
Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников
В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми
Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и изо к 2028 году
Смотрим локализованный трейлер «Приглашения» с Оливией Уайлд. Премьера в РФ — 9 июля
Софи Тэтчер и Джо Элвин снимутся в экшн-триллере о ведьмах «Кавендиш»
Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники
Умерла психолог и писательница Эдит Эгер — узница концлагеря и автор бестселлера «Выбор»
Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд
Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной
На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»
Павел Прилучный и Кристина Асмус в новом трейлере «Холопа-3»
Сервис Flowwow в мае откроет первый офлайн-магазин
Ромком «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в мае 2027 года
Аэротакси совершили первые тестовые коммерческие рейсы в Нью-Йорке

Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти

Фото: Василий Уткин/YouTube

Издательство «Альпина нон-фикшн» выпустило посмертно книгу российского спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Об этом рассказала «Лента.ру».

Издание под названием «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» вышло в печать. В нем собраны статьи Василия, которые он писал для различных медиа. Составил книгу историк спорта Станислав Гридасов.

Он включил в издание не только тексты, но и фотографии Уткина из личных архивов его друзей и родственников. Книгу дополнили тексты, специально написанные для нее близкими ушедшего журналиста.

«Это — книга Васи. Полная жизни, большой, разной, счастливой, грустной, веселой. Книга, написанная не вместо него, а для него», — подчеркнул Гридасов.

Василий Уткин скончался в марте 2024 года в возрасте 52 лет. Он был известен как футбольный комментатор и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». Уткин дважды получит премию ТЭФИ.
 

