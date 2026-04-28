Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»

Фото: Miramax

Джейсон Стэтем вновь поработает с Дэвидом Эйером, режиссером «Пчеловода», «Патруля» и «Отряда самоубийц», на этот раз над экшн-триллером «Джон Доу». Об этом сообщает Deadline.

Стэтем исполнит роль человека без прошлого и без имени. Он не помнит ничего, кроме одного лица — Элизы. Постепенно герой вспоминает, что его обучили для миссии, которая все еще не закончена, и теперь за ним охотятся те самые люди, которые его послали. Ему предстоит выбор: закончить начатое или защитить любовь — единственное, что заставляет его чувствовать себя человеком.

Сценарий написал Зак Пенн, известный по фильмам «Главный герой», «Мстители» и «Первому игроку приготовиться». Производство планируют начать в сентябре.

На предстоящем Каннском кинорынке картину представит Black Bear. Эйер, Стэтем и Black Bear уже работали вместе над фильмами «Пчеловод» (2024) и «Мастер» (2025).

