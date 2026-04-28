Павел Прилучный и Кристина Асмус в новом трейлере «Холопа-3»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Централ Партнершип»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила новый трейлер «Холопа-3» — продолжения комедийной серии с Милошем Биковичем. Премьера состоится 11 июня.

В этот раз сюжет будет отличаться от предыдущих частей: вместо одного мажора героям предстоит перевоспитать целую избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус. По задумке, дети отправят их сначала в эпоху Петра I, а потом в Османскую империю XVI–XVII веков, где супруги попадут в рабство при дворе султана. 

Видео: «Централ Партнершип»

К своим ролям вернулись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев и другие. В проекте также участвуют Аня Чиповская и Виталия Корниенко. Режиссером «Холопа-3» вновь стал Клим Шипенко.

Фильм «Холоп» вышел на экраны в конце 2019 года. Он рассказывает об избалованном мажоре Грише, которого за плохое поведение отправили в XIX век. В январе 2024 года на экраны вышло продолжение, в нем перевоспитывать пришлось мажорку Катю.

«Холоп-3» получил зарубежные ремейки. В сентябре в прокат вышла французская версия картины, снятая Александром Шарло, а в январе в кинотеатрах начали показывать турецкий фильм с Керемом Бюрсином.

Расскажите друзьям