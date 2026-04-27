У фигуриста Дмитрия Алиева обнаружили туберкулез. Он прошел курс химиотерапии

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал в интервью Первому каналу, что он столкнулся с туберкулезом. Его обнаружили у спортсмена перед сезоном 2025/2026.
Алиев поделился, что во время ежегодного обследования врачи заметили у него пятно в легких. Когда выяснилось, что у фигуриста туберкулез, медики назначили ему курс химиотерапии. Он длился шесть с половиной месяцев.
Дмитрий признался, что узнать о диагнозе ему было непросто. «Первые три месяца я был асоциальным человеком. Я сидел дома, пока шла самая тяжелая стадия лечения, острая фаза, первые два с половиной месяца», — вспомнил он.
Спортсмену пришлось прервать соревновательную карьеру ради лечения. Пока Алиев лечился, он избегал контактов с друзьями и коллегами. Фигурист боялся заразить кого-либо. К тому же он решил не рассказывать о своем состоянии почти никому.
Сейчас Дмитрий надеется вернуться на лед. Он рассчитывал, что сезон 2025/2026 станет для него заключительным, но болезнь изменила его планы. За прошедшие месяцы Алиев попробовал себя в роли тренера и стал учиться вокалу, но теперь хочет снова набрать форму и попробовать соревноваться.
Дмитрий Алиев — воспитанник тренера Евгения Рукавицына. Он — чемпион России, чемпион Европы и чемпион Юношеских Олимпийских игр, серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров. В июне Дмитрию исполнилось 26 лет.