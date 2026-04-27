Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино

Sony Pictures запустила в разработку фильм «Джанго/Зорро» — кроссовер о героях «Джанго освобожденного» и «Маски Зорро». Об этом сообщает Deadline.
Сценарий напишет Брайан Хелгеленд, лауреат «Оскара» и автор «Секретов Лос-Анджелеса», «Таинственной реки», «Гнева» и «42». Фильм станет продолжением семи комиксов, которые Квентин Тарантино написал вместе с Мэттом Вагнером. Серия вышла в 2014 году в издательстве Dynamite Entertainment.
В комиксах Джанго по-прежнему работает охотником за головами и сближается с Доном Диего де ла Вегой — первым Зорро, которого в фильме 1998 года сыграл Энтони Хопкинс. Сам Тарантино не будет режиссером проекта, но, по данным Deadline, одобрил его запуск.
О возможной экранизации «Джанго/Зорро» говорили еще в 2019 году, однако проект так и не продвинулся вперед, а его развитие окончательно остановилось во время пандемии. Теперь права урегулировали, и Sony может продолжить работу над фильмом.
Сейчас в производстве находится еще один проект, связанный с фильмографией Тарантино, — «Приключения Клиффа Бута», спин-офф «Однажды в… Голливуде» cБрэдом Питтом. Сценарий написал сам Тарантино, но режиссером фильма для Netflix станет Дэвид Финчер. При этом Тарантино по-прежнему планирует снять свой десятый и, как он не раз говорил, последний фильм: ранее им должен был стать «Кинокритик», однако постановщик отказался от этого проекта.