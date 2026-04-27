Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино

Сейчас в производстве находится еще один проект, связанный с фильмографией Тарантино, — «Приключения Клиффа Бута», спин-офф «Однажды в… Голливуде» cБрэдом Питтом. Сценарий написал сам Тарантино, но режиссером фильма для Netflix станет Дэвид Финчер. При этом Тарантино по-прежнему планирует снять свой десятый и, как он не раз говорил, последний фильм: ранее им должен был стать «Кинокритик», однако постановщик отказался от этого проекта.