Московский клуб Powerhouse закрылся
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини

Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: cynthiaerivo

Британская актриса и певица Синтия Эриво («Гарриет», «Злая») стала участницей Лондонского марафона. Она опубликовала снимки с забега в соцсетях.

Организаторы мероприятия поделились, что Эриво пробежала дистанцию с рекордным для себя временем — 3 часа 21 минута 40 секунд. Финишировала артистка под песню «Defying Gravity» из мюзикла «Злая». 
 

Видео: cynthiaerivo

«Я запомню этот момент навсегда», — поделилась Синтия. В 2022 году она уже участвовала в Лондонском марафоне. Тогда актриса показала время 3 часа 35 минут 36 секунд.
 

Видео: cynthiaerivo

Спортивное достижение Эриво впечатлило ее поклонников и коллег. «Хотела пробежать марафон года или даже десятилетия назад! Браво!» — написала в комментариях модельер Вера Вонг.

Синтию поздравили также актрисы Михаэла Коэл («Мать Мария», «Кристоферы») и Наташа Лионн («Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона»), бразильская пловчиха Жоанна Мараньян и актер Майло Манхайм («Зомби»).

В 2025 году Гарри Стайлз участвовал в Берлинском марафоне. Музыкант преодолел дистанцию за 2 часа 59 минут 13 секунд. После этого поклонники певца заметили, что он синхронизировал выступления в Европе с другими забегами. 

