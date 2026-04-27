«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Ночлежка»

В ночь с 21 на 22 мая «Ночлежка» проведет фестиваль «Дом на колесах» прямо в поезде, следующем из Москвы в Санкт-Петербург. Билетов будет всего 35 — большую часть разыграют в лотерее среди тех, кто пожертвует организации 350 или 3500 рублей.

В поезде выступят группа Мегаполис, Антоха MC, певица Terelya, а также два секретных гостя — их имена «Ночлежка» объявит 4 мая.

Все пожертвования, сделанные на сайте организации, направят на помощь бездомным людям: ночлег, еду, восстановление документов и возвращение домой. Количество взносов не ограничено — чем больше вы помогаете, тем выше шансы на выигрыш. При этом можно гарантированно попасть на фестиваль, купив билет за 35 тыс. рублей.

«Тема дороги и поездов на самом деле очень связана с бездомностью. Основной причиной бездомности по нашей статистике все еще является переезд в поисках работы, а вокзалы все еще являются как точкой входа в бездомность, так и местом, где люди „живут“», — пояснил говорит директор Ночлежки Данил Краморов.

В конце марта, в День бездомного человека, группа «Хадн дадн» дала бесплатный получасовой концерт в поддержку «Ночлежки». Он прошел прямо на парадной лестнице офисного квартала Stone в Москве.

Расскажите друзьям